Mondiali di Nuoto | Italia ancora sul podio | bronzo per Giulia Gabbrielleschi nella 5 km in acque libere

La squadra azzurra conquista un'altra medaglia ai Mondiali di Nuoto a Budapest con Giulia Gabbrielleschi, che nella 5 chilometri di fondo in acque libere ha conquistato il podio con il bronzo. A precedere la nuotatrice toscana sono state la brasiliana Ana Marcela Cunha, prima, e la francese Aurelie Muller, seconda.

