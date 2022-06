Mondiali di nuoto, Giulia Gabrielleschi bronzo nella 5 km in acque libere (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Giulia Gabrielleschi vince la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere ai campionati del mondo di Budapest. A vincere è la brasiliana Ana Marcela Cunha, davanti alla francese Aurelie Muller. Settima l’altra azzurra Ginevra Taddeucci. “Volevo fortemente la medaglia, un po’ per il percorso tecnico intrapreso un po’ per i grandi sacrifici giornalieri che facciamo -spiega Gabrielleschi a caldo dopo il traguardo-. La dedico a mia mamma che mi guarda da casa e mio fratello che vive in Canada”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –vince la medaglia di5 km inai campionati del mondo di Budapest. A vincere è la brasiliana Ana Marcela Cunha, davanti alla francese Aurelie Muller. Settima l’altra azzurra Ginevra Taddeucci. “Volevo fortemente la medaglia, un po’ per il percorso tecnico intrapreso un po’ per i grandi sacrifici giornalieri che facciamo -spiegaa caldo dopo il traguardo-. La dedico a mia mamma che mi guarda da casa e mio fratello che vive in Canada”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : “Volevo dimostrare di essere ancora qui” ???? Per le parole di Paltrinieri… - Domenico1oo777 : RT @Eurosport_IT: Romanchuk con l'Ucraina nel cuore e sul podio ?????? Per le parole complete… - vale46f1ferrari : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha di pi… -