Monaco ‘convinto’ dalle qualità di Minamino mentre l’attaccante del Liverpool chiude in movimento

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore delPhilippe Clement spera che Takumipossa portare nuovealla sua squadradelsi avvicina alla Ligue 1. Si prevede chesi unirà alnei prossimi giorni, con il club che avrebbe accettato un accordo da 13,3 milioni di euro (15,5 milioni di sterline) per firmare il nazionale giapponese.ha segnato quattro gol in 30 presenze in Premier League con ilda quando è arrivato dal Salisburgo nel 2020, ma ha iniziato solo cinque di quelle partitelottava per i minuti regolari nella squadra costellata di stelle di Jurgen Klopp, trascorrendo mezza ...