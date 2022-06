Missili su Odessa. Russia in default tecnico, ma il Cremlino nega. Il nodo Bielorussia, fuori o dentro la guerra? (Di lunedì 27 giugno 2022) Bombardamenti incessanti su Lysychansk, il governatore chiede ai civili di lasciare la città. Podolyak: "Mosca non negozia, detta condizioni". Secondo la Cnn, gli Usa invieranno Missili a lungo raggio all'Ucraina, Cremlino: "Difenderemo i nostri interessi". Scholz: "Sosteniamo Kiev, ma evitiamo conflitto Russia-Nato". Usa: G7 prepara il price cap sul greggio russo e sanzioni sulla difesa Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Bombardamenti incessanti su Lysychansk, il governatore chiede ai civili di lasciare la città. Podolyak: "Mosca non negozia, detta condizioni". Secondo la Cnn, gli Usa invierannoa lungo raggio all'Ucraina,: "Difenderemo i nostri interessi". Scholz: "Sosteniamo Kiev, ma evitiamo conflitto-Nato". Usa: G7 prepara il price cap sul greggio russo e sanzioni sulla difesa

