Mina, dopo 40 anni spunta una foto rubata al parco insieme al marito: ecco com'è oggi la cantante (Di lunedì 27 giugno 2022) È stata considerata la Tigre di Cremona, che ha dato una svolta al volto della musica italiana. Stiamo parlando di Mina. È sempre stata una donna bellissima, ma c'è una foto che la mostra cambiata, quasi irriconoscibile. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Mina nasce il 25 Marzo del 1940 a Busto Arstizio. Si trasferisce a Cremona con la famiglia e fin da piccola è appassionata di arte. Questa passione la porta a lasciare la scuola per concentrarsi sulla musica. Nel 1959 debutta ne “Il musichiere” facendosi conoscere dal pubblico italiano. Le canzoni che canterà nel corso della sua carriera sono tra le più belle e le più significative della storia della musica italiana. Indimenticabile lo storico duetto con Adriano Celentano e le sue molteplici trasformazioni, fatte di abiti appariscenti, piume e minigonne. Questo la porto a diventare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022) È stata considerata la Tigre di Cremona, che ha dato una svolta al volto della musica italiana. Stiamo parlando di. È sempre stata una donna bellissima, ma c'è unache la mostra cambiata, quasi irriconoscibile. Andiamo a scoprire qualcosa in più.nasce il 25 Marzo del 1940 a Busto Arstizio. Si trasferisce a Cremona con la famiglia e fin da piccola è appassionata di arte. Questa passione la porta a lasciare la scuola per concentrarsi sulla musica. Nel 1959 debutta ne “Il musichiere” facendosi conoscere dal pubblico italiano. Le canzoni che canterà nel corso della sua carriera sono tra le più belle e le più significative della storia della musica italiana. Indimenticabile lo storico duetto con Adriano Celentano e le sue molteplici trasformazioni, fatte di abiti appariscenti, piume e minigonne. Questo la porto a diventare ...

Pubblicità

LucioMaucci : @Cami71Michele @pilloledirock E nell'agenda tel di Minà Gilmour veniva subito dopo David Bowie, David Byrne e prima di Dio - ultimenotizie : Almeno una persona ha perso la vita a #Lysychansk in seguito all'esplosione di una mina messa dalle forze ucraine,… - sara_saretta___ : #JERU e comunque ad un certo punto gli affibbiarono la figlia di Mina perché li avevano beccati insieme un paio di… - mina_parco : RT @pattyfra1: Ma come si può essere così insensibili! Una piccola 'pulce' come lui, dopo 10 anni che vive in casa, lo vogliono mettere in… - mina_parco : RT @lorenzojova: questa la line up degli ospiti “in cartellone” poi ogni sera sorprese e incontri tra mondi musicali. Il backstage di #jova… -