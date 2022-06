Milan, raduno e amichevoli: ecco l’agenda dell’estate rossonera | VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Milan Campione d'Italia si ritroverà a Milanello giorno 4 luglio. ecco tutti gli impegni dell'estate rossonera tra raduno e amichevoli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 giugno 2022) IlCampione d'Italia si ritroverà aello giorno 4 luglio.tutti gli impegni dell'estatetra

Pubblicità

SangueRossoner2 : @AntoVitiello che tu sappia il raduno oltre che su Milan tv verrà trasmesso anche sui canali tematici social? - infoitsport : Milan, dai rinnovi a Origi e il mercato: i fronti ancora aperti ad una settimana al raduno - 360_IMinter : In attesa dei ratti che si lamenteranno che iniziamo 2 giorni dopo rispetto a Juve e Milan e dei macachi che ci sfo… - Luxgraph : Toro verso il raduno: Sanabria non incedibile, Lukic carisma da capitano - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Milan, in programma tra una settimana esatta il raduno a Milanello -