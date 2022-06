Milan, pressing su De Ketelaere: nuovo incontro con gli agenti del giocatore (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Milan insiste per Charles De Ketelaere, 21 enne del Club Brugge. E’ previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni, tra gli agenti del giocatore belga e la società Milanese per provare a trovare un accordo con il giocatore. L’ingaggio non dovrebbe essere un ostacolo, anche se il prezzo del cartellino è superiore ai 30 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilinsiste per Charles De, 21 enne del Club Brugge. E’ previsto unnei prossimi giorni, tra glidelbelga e la societàese per provare a trovare un accordo con il. L’ingaggio non dovrebbe essere un ostacolo, anche se il prezzo del cartellino è superiore ai 30 milioni di euro. SportFace.

