Milan, Pioli: «Grande entusiasmo per la ripresa, il club sa cosa fare» (Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole di Stefano Pioli sulla prossima stagione: «cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con Grande entusiasmo» Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a margine di un evento per la cittadinanza onoraria di Noceto, in provincia di Parma. Di seguito le sue parole. PROSSIMA STAGIONE – «Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo Grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare. cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con Grande entusiasmo, i miei ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole di Stefanosulla prossima stagione: «mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con» Stefano, allenatore del, ha parlato a margine di un evento per la cittadinanza onoraria di Noceto, in provincia di Parma. Di seguito le sue parole. PROSSIMA STAGIONE – «Abbiamo fatto qualdi speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Soloper la, poi ilsa benissimodevemi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con, i miei ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Pioli: “Per noi questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo di aver fatto qualcosa d’importante per una tifo… - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - gabo76937693 : RT @SoyCalcio_: ?? Stefano Pioli ha dado su 'OK' al Milan al fichaje de Marco Asensio. [La Gazzetta dello Sport] - luca_reds : “Non siamo dei tifosotti da provincia, quello che fa il Milan sbatte cazz” “Ci salutate con un coro ragazzi?” “PIOL… - kike17fernandez : RT @SoyCalcio_: ?? Stefano Pioli ha dado su 'OK' al Milan al fichaje de Marco Asensio. [La Gazzetta dello Sport] -