Milan, Origi o Giroud: chi sarà il titolare

È Divock Origi il primo colpo di mercato del Milan I rossoneri, freschi della conquista del titolo di campioni d'Italia, hanno ormai chiuso l'operazione per portare alla corte di Stefano Pioli l'attaccante, in uscita a parametro...

AntoVitiello : ?? L'arrivo di ???? Divock #Origi, nuovo attaccante del #Milan ??? @MilanNewsit - AntoVitiello : ??????#Origi atterrato a Malpensa ??? #Milan - DiMarzio : . @acmilan, #Origi atteso in Italia nel tardo pomeriggio - AConan_Doyle : Atterrato Origi a Milano per le visite mediche e la firma Ribadiamo i nostri complimenti ai profili che per primi h… - YBah96 : RT @gippu1: Divock #Origi è il terzo giocatore acquistato dal #Milan dopo aver segnato in una finale di Coppa Campioni (2019) dopo Patrick… -