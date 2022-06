Milan, Impallomeni: “Ibrahimovic sarà ancora decisivo, gli piacciono le sfide” (Di lunedì 27 giugno 2022) L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni non ha dubbi su Zlatan Ibrahimovic: sarà ancora decisivo. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 giugno 2022) L'ex calciatore e giornalista Stefanonon ha dubbi su Zlatan. Le dichiarazioni

Pubblicità

PianetaMilan : .@acmilan , Impallomeni: “ #Ibrahimovic sarà ancora decisivo, gli piacciono le sfide” #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Milannews24_com : #Impallomeni: «#Ibrahimovic sarà decisivo per il #Milan da gennaio» - Profilo3Marco : RT @sportli26181512: TMW Radio - Impallomeni su Ibra: 'Da gennaio può essere il nuovo acquisto del Milan': Stefano Impallomeni, ex calciato… - tonydc6 : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Impallomeni su Ibra: 'Da gennaio può essere il nuovo acquisto del Milan' - sportli26181512 : TMW Radio - Impallomeni su Ibra: 'Da gennaio può essere il nuovo acquisto del Milan': Stefano Impallomeni, ex calci… -