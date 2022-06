Michelle Hunziker è tornata in Sardegna da Giovanni Angiolini

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo le vacanze di lei alle Eolie con le amiche, il viaggio mondano di lui a Berlino con Elizabeth Hurley,si sono ritrovati. In, dove la conduttrice tv è volata per qualche giorno di vacanza e dove il medico chirurgo vive e lavora. Insieme postano foto dalla spiaggia e c’è da immaginare un soggiorno romantico tra sabbia, mare e tanto romanticismo.è arrivata a Poltu Quatu, in Costa Smeralda e dal balcone del resort in cui alloggia posta filmati del panorama. E’ il suo buen retiro in terra sarda dove ogni estate torna per trascorrere una porzione di vacanze. Quest’anno c’è il suo bel medico a mostrarle paesaggi incontaminati e bellissimi.posta un ...