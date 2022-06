Merletti (AstraZeneca): 'Investiamo per essere leader oncoematologia' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - “AstraZeneca ha un forte impegno nella ricerca clinica in oncoematologia che deriva da un portfolio importante e destinato a crescere: parliamo di più di 50 soluzioni terapeutiche che arriveranno ai pazienti entro il 2025. Attualmente in Italia ci sono più di 80 studi clinici tra fase 1 fase 2 e fase 3, tra cui studi nelle fasi precoci della malattia quindi con potenziale intento curativo. Inoltre, abbiamo oltre 20 studi in patologie ematologiche, stiamo investendo moltissimo per diventare leader in ematologia”. Così Mirko Merletti, vicepresidente Oncology AstraZeneca, intervenendo questa mattina a margine dell'evento “Cancro: le nuove frontiere dei trattamenti in oncologia e ematologia” promosso e organizzato da AstraZeneca al Centro Congressi 'La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - “ha un forte impegno nella ricerca clinica inche deriva da un portfolio importante e destinato a crescere: parliamo di più di 50 soluzioni terapeutiche che arriveranno ai pazienti entro il 2025. Attualmente in Italia ci sono più di 80 studi clinici tra fase 1 fase 2 e fase 3, tra cui studi nelle fasi precoci della malattia quindi con potenziale intento curativo. Inoltre, abbiamo oltre 20 studi in patologie ematologiche, stiamo investendo moltissimo per diventarein ematologia”. Così Mirko, vicepresidente Oncology, intervenendo questa mattina a margine dell'evento “Cancro: le nuove frontiere dei trattamenti in oncologia e ematologia” promosso e organizzato daal Centro Congressi 'La ...

