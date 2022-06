Meret è pronto a rinnovare con il Napoli fino al 2027 (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci siamo per il rinnovo di Meret La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Alex Meret. Ecco quanto riportato: “Il nuovo contratto dovrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci siamo per il rinnovo diLa Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Alex. Ecco quanto riportato: “Il nuovo contratto dovrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

RuoteRubate : @Meret ma tu sei pronto a tutta la merda che ti tireremo addosso? Ma poi un poco di amor proprio no? Lo sai anche t… - infoitsport : Sirigu ha scelto Napoli: è pronto a firmare un contratto annuale con opzione. Meret rinnova fino al 2027 - tuttonapoli : Gazzetta su Meret: 'Può diventare una bandiera, pronto rinnovo fino al 2027' - SalvMont : @gamonapoli Il fatto che Ospina sia magari più bravo o più pronto, non significa che Meret sia un portiere scarso c… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Meret pronto alla firma, ma Sirigu non sarà la sua balia - -