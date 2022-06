Mercedesz Henger è la quarta classificata de L’Isola dei Famosi

Pubblicità

AngryMercurio : RT @justtmat: il blocco domenica live con mercedesz e eva henger #isola - Lukinoo1518 : RT @IsolaDeiFamosi: Dopo un periodo di lontananza Mercedesz riceve una lettera da sua mamma Eva Henger ?? #Isola - sonoingenua_ : Ci siamo liberati di Mercedesz Henger e abbiamo il cervo sul podio ?? NON POTEVO IMMAGINARE QUESTA FINALE CON UN P… - mp_0911_ : Madoooo che attricetta noiosa e petulante la Henger Mercedesz !!!!! #isola - mia_esposit : RT @IsolaDeiFamosi: Dopo un periodo di lontananza Mercedesz riceve una lettera da sua mamma Eva Henger ?? #Isola -

Il Sussidiario.net

Chi sarà il vincitore A sorpresa durante la finale dell'Isola dei Famosie Marialaura si sono spalleggiate nonostante gli scontri dei giorni scorsi. La figlia di Evaal momento ...... uno dei favoriti alla vittoria che si è fatto da parte per un infortunio al ginocchio, ad affrontarsi alla finalissima sono in sei: Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis,, Carmen Di ... Tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi è amore/ Tra loro spunta Estefania... È stato proprio il cantante dei Cugini di Campagna a perdere il televoto contro Mercedesz, abbandonando per primo Cayo Cochinos durante la finalissima. La Henger poi, vincitrice della prima prova ...La Di Pietro si arrende nellimmediato mentre Nicolas e Mercedesz si sfidano in unavvincente testa a testa, ma è linfluencer a spuntarla. E la Henger a dover decidere chi tra i perdenti dovrà ...