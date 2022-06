Mercato Roma | ecco come giocherebbe Mourinho con Cristiano Ronaldo | si attende per la cessione di Zaniolo | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 giugno 2022) Lanon si nasconde e punta le posizioni altissime del campionato di Serie A con l’obiettivo di togliersi grandi soddisfazioni anche in Europa. La prima certezza riguarda José, un top in panchina in grado di riportare grande entusiasmo dentro e fuori dal campo. Lo Special One è un comunicatore unico, in più le qualità da allenatore sono sotto gli occhi di tutti. La sua bacheca è piena di trofei e si è aggiornata con la vittoria della Conference League. Laè tornata su altissimi livelli, ma è arrivato il momento del definitivo salto di qualità per lottare anche per lo scudetto. L’entusiasmo è tornato alle stelle, i tifosi hanno risposto con la sottoscrizione degli abbonamenti e sono stati raggiunti numeri record. Le potenzialità di piazza e squadra sono altissime, è iniziato il countdown per un evento ...