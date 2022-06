Mercato Milan – Il retroscena dall’Argentina | Il Diavolo era su Di Maria

Pubblicità

Corriere : Acerbi vicinissimo al Milan può sbloccare l’arrivo di Romagnoli e il mercato della Lazio - tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN L’interesse del club #rossonero per Hakim #Ziyech è concreto. Il fantasista del #Chelsea pia… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, ORIGI ATTERRATO A MALPENSA #SkySport #Calciomercato #SkyCalciomercato #Milan #Origi - KrunicFan : Occhio a Dybala Milan nelle ultime settimane di mercato nel caso non si fosse accasato - MilanNewsit : Milan, tre idee di mercato direttamente dal PSG: occhi su Draxler, Diallo e Kehrer -

Infine, col suo solito stile, Marotta parla anche diSkriniar, in questi giorni molto vicino al PSG : "Su Skriniar ci sono tanti club, ma è ovvio avendo ottimi ragazzi in rosa. Poi valuteremo ...FUTURO INCERTO - Direttamente interessato alla vicenda è Saelemaekers che dopo questi tentativi delsule il riscatto di Messias per 4,5 milioni di euro dal Crotone, è consapevole di ...Con l'arrivo di Divock Origi si è ufficialmente aperto il mercato in entrata per il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero seguendo anche tre profili del ...Una delle priorità del mercato in casa Milan è quella di rinforzare la trequarti, in particolare la fascia destra, posizione in cui nell'ultima stagione si sono alternati Junior Messias e Alexis Saele ...