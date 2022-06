Meloni, Salvini, Berlusconi: la resa dei conti nel centrodestra dopo i ballottaggi delle elezioni comunali (Di lunedì 27 giugno 2022) È il momento della resa dei conti nel centrodestra. I numeri dei risultati delle elezioni comunali dicono che nei capoluoghi di regione il centrodestra ottiene 3 sindaci, il centrosinistra 1. Nei capoluoghi di provincia il centrodestra ottiene 13 sindaci, il centrosinistra 10, le liste civiche 3. Il centrodestra porta a casa i primi cittadini di Palermo, Lucca, Belluno, Barletta e conferma i comuni di Genova, L’Aquila, La Spezia, Pistoia, Asti, Rieti, Frosinone, Oristano, Gorizia. Il centrosinistra strappa i sindaci di Catanzaro, Lodi, Alessandria, Parma, Piacenza, Verona, Monza e conferma i comuni di Padova, Taranto e Cuneo. Le liste civiche prendono al centrodestra i sindaci di Como e Viterbo e confermano il comune ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) È il momento delladeinel. I numeri dei risultatidicono che nei capoluoghi di regione ilottiene 3 sindaci, il centrosinistra 1. Nei capoluoghi di provincia ilottiene 13 sindaci, il centrosinistra 10, le liste civiche 3. Ilporta a casa i primi cittadini di Palermo, Lucca, Belluno, Barletta e conferma i comuni di Genova, L’Aquila, La Spezia, Pistoia, Asti, Rieti, Frosinone, Oristano, Gorizia. Il centrosinistra strappa i sindaci di Catanzaro, Lodi, Alessandria, Parma, Piacenza, Verona, Monza e conferma i comuni di Padova, Taranto e Cuneo. Le liste civiche prendono ali sindaci di Como e Viterbo e confermano il comune ...

elio_vito : Non credo alla destra, a Meloni, a Salvini (Forza Italia è come sempre al traino) quando dicono che non cambieranno… - peppeprovenzano : Grande affermazione di sindaci progressisti ai #ballottaggi da Nord a Sud L’affluenza è bassa ma stanotte emerge c… - CarloCalenda : Una riflessione sulla destra al 48%. L’alleanza con i 5S nel Conte 2 al grido di “mamma Salvini”, non è servito a s… - AnnaOri11 : RT @VaruoloRosa: Gli elettori di destra disertano le urne regalando la vittoria al PD . Salvini e Meloni pagano la loro incoerenza e il tra… - PapaItaliano4 : RT @GMaxhouse: Si sta profilando un siluro per Salvini e Meloni a Parma, Piacenza e Verona che ricorda il siluro russo che torna indietro e… -