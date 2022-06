Meloni a Lega e Forza Italia dopo le elezioni: «Vediamoci subito, noi attaccati dagli alleati a urne aperte» (Di lunedì 27 giugno 2022) La leader di FdI dopo le amministrative: «Non siamo soddisfatti, ma il Pd ha perso in più della metà delle città. Letta torni sulla Terra». Salvini: sì all’incontro, anche domani. Forza Italia, vertice ad Arcore con Berlusconi Leggi su corriere (Di lunedì 27 giugno 2022) La leader di FdIle amministrative: «Non siamo soddisfatti, ma il Pd ha perso in più della metà delle città. Letta torni sulla Terra». Salvini: sì all’incontro, anche domani., vertice ad Arcore con Berlusconi

Pubblicità

petergomezblog : Verona, la crisi di nervi del centrodestra diviso e sconfitto: Fdi pensa di scaricare Sboarina, la Lega attacca Mel… - tomlinsonxstar : RT @DgSilvia: Come fate a dire che le opinioni politiche non contano in una coppia? Come potrei mai stare con uno che vota lega o la Meloni… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: Verona, la crisi di nervi del centrodestra diviso e sconfitto: Fdi pensa di scaricare Sboarina, la Lega attacca Meloni… - CClowndia : RT @DgSilvia: Come fate a dire che le opinioni politiche non contano in una coppia? Come potrei mai stare con uno che vota lega o la Meloni… - BagsLab : RT @Eric57017912: Nessuna Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza #Sileri #Par… -