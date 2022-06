Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: classifica e podi. Italia quarta, comanda l’Algeria (Di lunedì 27 giugno 2022) La 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo è scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: l’Italia sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nel Medagliere storico dei Giochi del Mediterraneo comanda l’Italia con 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) La 19ma edizione deidelè scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglioad, in Algeria: l’sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nelstorico deidell’con 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per ...

