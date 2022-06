Meadow Walker | Ho avuto un aborto | negarne il diritto farà solo del male alle donne

(Di lunedì 27 giugno 2022) La figlia di Paul, ha commentato la decisione della Corte Suprema sulla legge per l'Roe v. Wade rivelando di aver lei stessa scelto di abortire in passato. Gli Stati Uniti e il resto del mondo stanno commentando la decisione della Corte Suprema di invalidare quanto ottenuto grazie alla sentenza Roe v. Wade sul tema dell', e ancheha detto la sua al riguardo, rivelando di aver lei stessa ricorso alla pratica non molto tempo fa. La figlia del compianto attore Paulha voluto condividere su Instagram la sua esperienza personale, definendo aberrante quanto deciso nelle ultime ore su ciò che una donna può o non può fare, e facendo presente il tipo di conseguenze che potrebbero derivarne. "Quest'oggi ...

Pubblicità

redazionerumors : La modella Meadow Walker, figlia dell'attore Paul Walker, ha dichiarato di aver abortito nel 2020, in piena pandemi… -

, figlia di Paulsposa/ Vin Diesel l'ha accompagnata all'altare Cosa hanno fatto, dunque, i produttori e gli sceneggiatori per sopperire alla terribile scomparsa di Paul..., figlia di Paulsposa/ Vin Diesel l'ha accompagnata all'altare Cosa hanno fatto, dunque, i produttori e gli sceneggiatori per sopperire alla terribile scomparsa di Paul...La figlia di Paul Walker, Meadow Walker, ha commentato la decisione della Corte Suprema sulla legge per l'aborto Roe v. Wade rivelando di aver lei stessa scelto di abortire in passato. Gli Stati Uniti ...Meadow Walker is sharing her own abortion story after the Supreme Court overturned Roe v. Wade on Friday June 24. Reacting to the ruling, the ...