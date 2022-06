MDT lancia un sensore di campo magnetico lineare TMR2623 programmabile per il rilevamento di corrente

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) I nuovi sensori TMR integrati di MDT offrono un'elevata uniformità e un'eccellente stabilità della temperatura nei parametri di prestazione calibrati in fabbrica, accelerando i tempi di commercializzazione per prodotti di sensori industriali esigenti in termini di prestazioni ad alto volume SAN JOSÉ, California, e ZHANGJIAGANG, Cina, 27 giugno 2022 /PRNewswire/MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzato nella tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), hato ildicon circuito di condizionamento del segnaleintegrato. Progettato per ildi, ildi posizione e altre ...