Maxi-incendio alla periferia di Roma | esplose 50 bombole di gas | evacuate le case – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un grandeè divampatodiverso le 14 di oggi 27 giugno nel quadrante nord-ovest della città, in via Bosco Marengo. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbero state alcune sterpaglie nei pressi del campo rom della Monachina. Il rogo si è poi propagato molto rapidamente, complici le temperature che sfiorano i 40 gradi e il forte vento che soffia oggi, 27 giugno, sulla capitale. Le fiamme, oltre a lambire alcune abitazioni e un centro estivo, evacuati in tutta fretta, avrebbero aggredito alcuni dei camper dell’accampamento, causando l’esplosione di numerosedi gpl. Alcuni testimoni parlano di almeno 50 esplosioni e diversi camper in fiamme. L’ha raggiunto anche l’Aurelia, all’altezza dell’uscita 1 del Grande raccordo anulare. ...