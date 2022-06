Pubblicità

Incalzato dalle domande del pubblico ministero, confessa e racconta i dettagli dell'omicidio del piccolo. Il bimbo di appena 10 annia , cittadina alle porte di Viterbo , il 16 ...mi diceva 'vai via, non puoi stare qui'. Mi dava fastidio che urlasse. Gli ho messo lo scotch sul viso". Mirko Tomkow , accusato di averil figlio di 11 annilo scorso 16 novembre a Cura di Vetralla, depone di fronte alla corte d'Assise presieduta dal giudice Eugenio Turco . La piccola vittima sapeva che il padre non ... Matias ucciso dal papà, Mirko Tomkow confessa: «Ero ubriaco e lui gridava, così l'ho fatto smettere» «È stato lei a uccidere suo figlio» «Ero ubriaco, forse sì». Incalzato dalle domande del pubblico ministero, Mirko Tomkow confessa e racconta i ..."Matias mi diceva 'vai via, non puoi stare qui'. Mi dava fastidio che urlasse. Gli ho messo lo scotch sul viso". Mirko Tomkow, accusato di aver ucciso il figlio di 11 anni Matias lo scorso 16 novembre ...