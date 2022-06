Pubblicità

infoitsalute : Mascherine, verso proroga obbligo su luoghi di lavoro - Francymela : @InfoAtac metro B verso Rebibbia: un intero vagone senza mascherine… - infoitsalute : Mascherine, verso proroga obbligo su luoghi di lavoro - gabrielebandini : RT @mvcalcio: Verso nuova stretta mascherine sul lavoro, ma non solo, si valuta anche un allargamento ad altri settori… mamma se avete rott… - MetropolitanoIT : ??#Covid. #Brusaferro: 'crescerà ancora'. Verso proroga obbligo mascherine???? -

Intanto, si vala proroga dell'obbligo disui luoghi di lavoro . In programma infatti una riunione tra i Ministeri della Salute e del Lavoro e i tecnici Inail per l'aggiornamento del ...Intanto, mentre al G7 tedesco si ragiona di come inasprire le sanzioniPutin, con una stretta ... insieme a dispositivi di protezione per il personale medico, comee camici", si legge ...(Teleborsa) - Sono 24.747 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 48.456 contagi di ieri, complice anche il minor numero di tamponi effettuati come sempr ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Il bollettino: 24.747 casi e 63 decessi. Tasso positività al 24,5%. LIVE ...