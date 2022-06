Martina Franca | furti nelle case | si organizza la ronda di cittadini Varie e continue segnalazioni | ladri nelle abitazioni di campagna e nel centro urbano

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 27 giugno 2022) Da una settimana abbondante circola un video tratto dall’impianto di videosorveglianza di una villa. Si notano persone che provano ad entrare per rubare in quella casa. Stasera, come accade da qualche settimana ormai, nella zona di via Alberobello-Chiancaro-Delfino diversieffettueranno un giro di controllo. Unain pratica,ta da un gruppo dicon veri e propri turni, ogni sera, secondo le disponibilità. Un controllo che in caso di individuazione di malintenzionati si traduce in una chiamata alle forze dell’ordine. Domani iraggruppati in questa iniziativa incontreranno il commissario di polizia, non è esclusa una richiesta di incontro al sindaco. Inon si limitano allevuote né alle zone di ...