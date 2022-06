Marracash al concerto di Elodie | dal tifo sotto il palco alla foto insieme alla famiglia

(Di lunedì 27 giugno 2022) La presenza dialdiè documentata dallo stesso rapper e da unapostata dmadre della cantante romana. I due sono ancorai riflettori del gossip per quello strascico di indiscrezioni che si inseguono dfine (più o meno) della loro relazione.aldiha postato nelle storie Instagram alcuni video registratiildel Circolo Magnolia di Milano. Possiamo sentire la cantante romana intonare il suo grande successo Andromeda, ma anche Niente Canzoni D’Amore, brano in cuiduetta proprio con il rapper milanese nell’album This ...

suraci_maria : RT @yleniaindenial1: per me è il concetto di Marracash al concerto di Elodie che le fa il video mentre canta la cover della sua canzone e l… - erikfnt : marracash che va al concerto di elodie e la guarda con occhi orgogliosi e lucidi è la cosa più bella che vedrete og… - rossellapoleo_ : RT @iLorenzokr: marracash al concerto di elodie ?? - occhio_notizie : Marracash al concerto di Elodie ha cantato tutte le sue canzoni. Lei qualche tempo fa aveva dichiarato: 'L’effetto… - andry_loma : RT @yleniaindenial1: Elodie canta una canzone di Marracash Marracash al concerto di Elodie Marra riprende Elodie mentre fa la cover della… -

Leggi anche > Elodie e, ritorno di fiamma Lui va a vedere il suoAurora e Michelle si sono ritrovate, quasi per caso, nell'ultimo video di Eros. 'Ha fatto una sorpresa a me e a ...Elodie ina Milano,presente: i video del live ' Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ' canta Antonello Venditti nella sua Amici mai . E in effetti è quello che ...Marracash è andato al concerto di Elodie e hanno anche fatto una foto insieme: c’è ancora amore tra i due I due cantanti sembrano essere ancora molto affiatati, nonostante la loro storia sia finita q ...Elodie si conferma ancora una volta la regina del pop italiano: dopo aver spopolato nei panni di madrina al Pride di Roma, è tornata sul palco per un concerto tutto suo ... cover di Niente canzoni ...