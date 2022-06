Maria De Filippi prepara una nuova carriera per Albe: ecco cosa potrebbe fare quest’anno (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono passate diverse settimane dalla finale di Amici 21 ed è tempo di tirare le somme per gli allievi che sono usciti dalla scuola più famosa d’Italia. Il risultato per molti, tuttavia, è tutt’altro che positivo in quanto, specie i cantanti, stanno faticando a trovarsi un po’ di spazio nel panorama che conta. Uno degli ex protagonisti dell’ultima edizione starebbe brancolando nel buio. Stiamo parlando di Albe, motivo per cui Maria De Filippi avrebbe pensato di aiutarlo con una proposta. Amici 22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola Puddu: “Nei bagni hanno trovato…” La ballerina Carola Puddu ha pubblicato su Instagram il post di una sua ammiratrice con un ritrovamento alquanto simpatico Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono passate diverse settimane dalla finale di Amici 21 ed è tempo di tirare le somme per gli allievi che sono usciti dalla scuola più famosa d’Italia. Il risultato per molti, tuttavia, è tutt’altro che positivo in quanto, specie i cantanti, stanno faticando a trovarsi un po’ di spazio nel panorama che conta. Uno degli ex protagonisti dell’ultima edizione starebbe brancolando nel buio. Stiamo parlando di, motivo per cuiDeavrebbe pensato di aiutarlo con una proposta. Amici 22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola Puddu: “Nei bagni hanno trovato…” La ballerina Carola Puddu ha pubblicato su Instagram il post di una sua ammiratrice con un ritrovamento alquanto simpaticoDe ...

