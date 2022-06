Maria De Filippi, ecco svelato chi sarà il suo ‘nuovo uomo’: è famosissimo (Di lunedì 27 giugno 2022) La scelta di Maria De Filippi stupisce i fan. La celebre conduttrice di casa Mediaset ha scelto di mettere al suo fianco proprio lui Sembra che la decisione ormai sia stata presa e che Maria De Filippi sia riuscita a trovare un sostituto così da essere affiancata da un “nuovo uomo”. Ma di chi si tratta? A che cosa stiamo facendo riferimento? Un volto che abbiamo visto più di una volta. Non molto tempo fa abbiamo assistito alla finale di Amici, talent show che ogni anno sforna nuovi talenti pronti per fare il proprio meglio nel vasto mondo dello spettacolo. Da quel momento in poi, fervono i preparativi per la nuova edizione, un qualcosa che ancora una volta ci stupirà con nuovi volti. Alcuni dei nomi noti del programma, hanno scelto invece di intraprendere nuove strade. Non solo il cast degli ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 27 giugno 2022) La scelta diDestupisce i fan. La celebre conduttrice di casa Mediaset ha scelto di mettere al suo fianco proprio lui Sembra che la decisione ormai sia stata presa e cheDesia riuscita a trovare un sostituto così da essere affiancata da un “nuovo uomo”. Ma di chi si tratta? A che cosa stiamo facendo riferimento? Un volto che abbiamo visto più di una volta. Non molto tempo fa abbiamo assistito alla finale di Amici, talent show che ogni anno sforna nuovi talenti pronti per fare il proprio meglio nel vasto mondo dello spettacolo. Da quel momento in poi, fervono i preparativi per la nuova edizione, un qualcosa che ancora una volta ci stupirà con nuovi volti. Alcuni dei nomi noti del programma, hanno scelto invece di intraprendere nuove strade. Non solo il cast degli ...

