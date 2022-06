Mare: Guardia costiera, 6mila soccorsi nel 2021 (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono seimila le persone soccorse in Mare dai mezzi della Guardia costiera nel 2021. E' quanto si legge nel rapporto annuale del Corpo presentato oggi alla presenza del ministro delle Infrastrutture e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono seimila le persone soccorse indai mezzi dellanel. E' quanto si legge nel rapporto annuale del Corpo presentato oggi alla presenza del ministro delle Infrastrutture e ...

Mare: Guardia costiera, 6mila soccorsi nel 2021 Sono seimila le persone soccorse in mare dai mezzi della Guardia costiera nel 2021. E' quanto si legge nel rapporto annuale del Corpo presentato oggi alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico ... Vongolara si ribalta a Falconara Marittima, muore un uomo ... sono scattati subito con l'invio di una motovedetta della Guardia Costiera di Ancona e del Nucleo ... Al momento si sta procedendo al recupero del relitto, rimasto semi affiorante in mare poco più a ...