Malpensa | il cargo asset strategico per l' economia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Assolombarda, Unione industriali Varese e Sea Aeroporti di Milano: "La ripresa parte da". Alessandro Spada: "Scalo da valorizzare adeguatamente come hub europeo rilevante". Armando Brunini: "Sea farà la sua parte per rendere questo sviluppo sostenibile, impossibile dedicare il Terminal 2 alle merci”

Lo ha affermato l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini a margine del convegno 'La ripresa parte da: ilaereo, supporto strategico per le industrie e la logistica' organizzato ...... presidente dell'Unione degli industriali della provincia di Varese, ha a sua volta ribadito che non ci possiamo permettere "la strozzatura delle attività dell aCity di, s oprattutto ...Assolombarda, Unione industriali Varese e Sea Aeroporti di Milano: "La ripresa parte da Malpensa". Alessandro Spada: "Scalo da valorizzare adeguatamente come hub europeo rilevante". Armando Brunini: " ...I vertici di Assolombarda -l'associazione degli industriali che raduna gli imprenditori di Milano e delle Province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia- hanno espresso "perplessità sulla scelta di ...