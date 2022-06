Malfitano | “Parte dello spogliatoio soffre Spalletti Fragile il rapporto con De Laurentiis”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Mimmoè intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul mercato del Napoli: “Io credo che si fa fatica in questa città a trovare un po’ di equilibrio. È chiaro, l’Inter ha ripreso Lukaku e la Juventus ha ripreso Pogba. Ma tutto sommato il Napoli sta rispecchiando la politica che si è voluta imporre il club e non è una politica da primo posto. Se abbiamo la consapevolezza che questa squadra possa disputare un buon campionato senza avere ambizioni di scudetto, anche perché quest’anno le ha fatte evaporare in una settimana o due. Questo fadel carisma e della personalità che i giocatori attuali del Napoli non hanno avuto. Il fatto che si confermi Koulibaly può essere un buon punto. Ogni anno dobbiamo sperare che vengano confermati i giocatori e non che si acquisti. C’è il partito dei delusi e quello di chi si accontenta. Dopo le prime giornate ...

Sul rapporto tra Spalletti e lo spogliatoio Malfitano non ha dubbi: "Ci sono situazioni che ci fanno capire che c'è una parte di spogliatoio che soffre Spalletti. Fondamentalmente capisco anche chi ...Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione del Napoli in un intervento a Radio Marte.