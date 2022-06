Madonna di Civitavecchia | terribile profezia | Italia in pericolo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la pandemia di Covid-19, il mondo intero sta subendo un nuovo flagello: la guerra in Ucraina. Ci sono già molte vittime e le conseguenze colpiscono anche i paesi non coinvolti direttamente nel conflitto. La paura e lo sgomento regnano ormai nell’umanità. Il rischio di una Terza guerra mondiale incombe sempre sugli uomini. Lo stesso Papa Francesco ha dichiarato: “Fin dall’inizio ho parlato della Terza guerra mondiale a pezzi. Quei pezzi sono diventati sempre più grandi, saldandosi tra di loro… Ecco, per me oggi la terza guerra mondiale è stata dichiarata“. Aumenta la paura, inoltre, tra i religiosi dopo ladelladi. In questo articolo vi sveliamo di che cosa si tratta. (Continua dopo la foto…) La storia delladiLa Madonnina di ...