M5s, Grillo riappare all'improvviso. Apertura sul 3° mandato (Di lunedì 27 giugno 2022) Il M5s prova a leccarsi le ferite dopo la clamorosa scissione decisa da Di Maio e il conseguente esodo di 61 parlamentari passati con "Insieme per il futuro". A sorpresa è riapparso Beppe Grillo. Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale M5s per "comunicazioni del presidente" alle 21.30 di sera, nel pieno delle votazioni per i ballottaggi. In Apertura si collega anche il garante - si legge sul Corriere della Sera - che saluta i presenti: "Voglio conoscervi, ci vediamo a Roma", dice Grillo. E si lascia andare a una battuta: "Ho aderito a una nuova religione: l’altrovismo". Si tratta dell’antipasto del blitz romano del leader, slittato a causa della scissione dei dimaiani. Grillo incontrerà i parlamentari delle diverse commissioni in sei diverse sessioni tra oggi e domani. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 giugno 2022) Il M5s prova a leccarsi le ferite dopo la clamorosa scissione decisa da Di Maio e il conseguente esodo di 61 parlamentari passati con "Insieme per il futuro". A sorpresa è riapparso Beppe. Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale M5s per "comunicazioni del presidente" alle 21.30 di sera, nel pieno delle votazioni per i ballottaggi. Insi collega anche il garante - si legge sul Corriere della Sera - che saluta i presenti: "Voglio conoscervi, ci vediamo a Roma", dice. E si lascia andare a una battuta: "Ho aderito a una nuova religione: l’altrovismo". Si tratta dell’antipasto del blitz romano del leader, slittato a causa della scissione dei dimaiani.incontrerà i parlamentari delle diverse commissioni in sei diverse sessioni tra oggi e domani. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - repubblica : M5S, Grillo cede: gli iscritti voteranno la deroga al doppio mandato, la consultazione online si svolgera' mercoled… - TV7Benevento : M5S: Grillo arrivato a Roma - - diegoformichell : @BlackOutTotale Evidentemente a Grillo hanno promesso l'impunità per il figlio in cambio della svendita del m5s -