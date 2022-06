L’ultima puntata di “Quarta Repubblica” stasera in onda su Retequattro (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel giorno in cui a Roma è atteso il fondatore Beppe Grillo, le conseguenze sulla politica italiana della scissione del Movimento 5 Stelle saranno in primo piano questa sera a “Quarta Repubblica”, il talkshow condotto da Nicola Porro il lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. Quarta Repubblica: risalgono i contagi da Covid mentre la guerra in Ucraina non si arresta L’ultima puntata della stagione si occuperà anche dell’allarme energia, dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei contagi da Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte durante le inchieste giudiziarie. Corrispondenze in diretta dall’Ucraina per fare il punto sui combattimenti a oltre quattro mesi dall’invasione militare da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel giorno in cui a Roma è atteso il ftore Beppe Grillo, le conseguenze sulla politica italiana della scissione del Movimento 5 Stelle saranno in primo piano questa sera a “”, il talkshow condotto da Nicola Porro il lunedì su, a partire dalle 21.30.: risalgono i contagi da Covid mentre la guerra in Ucraina non si arrestadella stagione si occuperà anche dell’allarme energia, dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei contagi da Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte durante le inchieste giudiziarie. Corrispondenze in diretta dall’Ucraina per fare il punto sui combattimenti a oltre quattro mesi dall’invasione militare da ...

