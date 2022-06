L’ultima batosta per il M5S | si dimette Sabrina Licheri | sindaca di Assemini | ultima roccaforte sarda

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Alle 18.09 suldel Movimento Cinque stelle in Sardegna è stata issata bandiera bianca. Non c’entra la scissione con lo scontro Conte-Di Maio, ma le spaccature interne al Comune di(Città metropolitana di Cagliari) fanno cadere l’ultimo Comune a targa M5s in Sardegna, che era stato pure il primo nell’Isola. Laè stata abbandonata da cinque esponenti della maggioranza ed è costretta a togliersi la fascia tricolore e consegnare al commissario straordinario le chiavi della cittadina alle porte di Cagliari. Mentre c’era da approvare il bilancio si è acuito lo scontro interno e la fuoriuscita di cinque consiglieri della maggioranza ha fatto crollare l’impero pentastellato messo su nel 2013 da Mario Puddu, primo sindaco ...