Lotta, Giochi del Mediterraneo 2022: due medaglie azzurre nella greco-romana con Minguzzi e Marvice! (Di lunedì 27 giugno 2022) La seconda giornata di incontri della Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2022 si è appena conclusa ad Orano (in Algeria) con lo svolgimento di tutte le finali della greco-romana e delle eliminatorie relative allo stile libero. L’Italia ha chiuso il day-2 con un bilancio di un argento e di un bronzo, ma è già certa di portare a casa almeno un altro podio domani. Il migliore degli azzurri è stato Mirco Minguzzi, che ha però perso la Finale dei -87 kg contro il beniamino locale Bachir Sid Azara per 0-5 dovendosi accontentare del secondo posto e quindi dell’argento. La prima medaglia odierna era arrivata per il Bel Paese nei 60 kg con il bronzo di Ruben Marvice, capace di regolare ai ripescaggi il marocchino Fouad Fajari e poi il siriano Ahmad Alnakdali nello spareggio per ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) La seconda giornata di incontri dellaaidelsi è appena conclusa ad Orano (in Algeria) con lo svolgimento di tutte le finali dellae delle eliminatorie relative allo stile libero. L’Italia ha chiuso il day-2 con un bilancio di un argento e di un bronzo, ma è già certa di portare a casa almeno un altro podio domani. Il migliore degli azzurri è stato Mirco, che ha però perso la Finale dei -87 kg contro il beniamino locale Bachir Sid Azara per 0-5 dovendosi accontentare del secondo posto e quindi dell’argento. La prima medaglia odierna era arrivata per il Bel Paese nei 60 kg con il bronzo di Ruben Marvice, capace di regolare ai ripescaggi il marocchino Fouad Fajari e poi il siriano Ahmad Alnakdali nello spareggio per ...

