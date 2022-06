L’oro di Paltrinieri ha coronato un grande Mondiale dell’Italia (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle gare di nuoto, quando un atleta sta nuotando vicino al record del mondo, in tv appare una linea rossa che dà il riferimento visivo al telespettatore di quanto vantaggio (o svantaggio) ci sia tra il nuotatore in gara e quello che in precedenza ha stabilito il primato. È come nei videogiochi di automobilismo in cui appare il fantasma dell’auto che ha segnato il record, cioè l’ombra del gamer che ha in precedenza effettuato il miglior tempo. A volte la linea rossa è talmente lontana da sembrare irraggiungibile, quasi come la proverbiale carota per l’asino da traino. Altre volte invece è sovrapposta al corpo dell’atleta, e sembra spingerlo verso l’obiettivo finale. Quando Thomas Ceccon ha migliorato il record del mondo nei 100 dorso di 26 centesimi, soltanto il suo arrivo in perfetto allungo gli ha permesso di toccare prima della linea rossa, che ha “frenato” proprio pochi ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle gare di nuoto, quando un atleta sta nuotando vicino al record del mondo, in tv appare una linea rossa che dà il riferimento visivo al telespettatore di quanto vantaggio (o svantaggio) ci sia tra il nuotatore in gara e quello che in precedenza ha stabilito il primato. È come nei videogiochi di automobilismo in cui appare il fantasma dell’auto che ha segnato il record, cioè l’ombra del gamer che ha in precedenza effettuato il miglior tempo. A volte la linea rossa è talmente lontana da sembrare irraggiungibile, quasi come la proverbiale carota per l’asino da traino. Altre volte invece è sovrapposta al corpo dell’atleta, e sembra spingerlo verso l’obiettivo finale. Quando Thomas Ceccon ha migliorato il record del mondo nei 100 dorso di 26 centesimi, soltanto il suo arrivo in perfetto allungo gli ha permesso di toccare prima della linea rossa, che ha “frenato” proprio pochi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - FBiasin : Questo signore qua, l’anno passato, ha vinto due medaglie alle Olimpiadi a un mese dalla mononucleosi. Oggi si è p… - LiaCapizzi : Le fatiche medagliate di Greg. Dal cloro al sale. Dopo strepitoso oro nei 1500, lotta come un leone per portare l… - nomenfloris : RT @yleniaindenial1: Nella vita voglio la stessa energia di Gregorio Paltrinieri che in tre giorni si è fatto i 1500sl vincendo l'oro, la s… - shadesofamnesia : RT @yleniaindenial1: Nella vita voglio la stessa energia di Gregorio Paltrinieri che in tre giorni si è fatto i 1500sl vincendo l'oro, la s… -