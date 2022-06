Lorenzo Riccardi e le paure da futuro papà | “Non assisterò al parto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 giugno 2022) In questi giorni, è arrivata dai social, una bellissima notizia per tutti i fan di Uomini e Donne. I telespettatori, che seguono le coppie anche dopo la fine del programma, sono molto legati a una delle coppie più amate degli ultimi anni. Parliamo die Claudia Dionigi. I due convivono ormai da anni, e stanno costruendo la loro famiglia e infatti, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Non sappiamo ancora se sarà un maschietto o una femminuccia ma il, come hanno spiegato i futuri genitori, è previsto per la fine dei dicembre! Un dolce dono di Natale quindi per la coppia. I fan che seguono con affettoe Claudia in questi giorni, stanno ponendo diverse domande alla coppia. Ovviamente entrambi sono al settimo cielo maha anche parlato di quelle ...