Lombardia, centrodestra in fibrillazione per le Regionali. Moratti in corsa "contro" Fontana. Lega: "È lui il candidato naturale" (Di lunedì 27 giugno 2022) La vicepresidente che si candida, di fatto, "contro" il suo presidente. È ciò che sta andando in scena in Lombardia. Letizia Moratti stava preparando la sua candidatura da mesi, tanto che i più informati sapevano che era alla ricerca di tre consiglieri per formare un proprio gruppo al Pirellone. Ora l'ex ministra (e per un giorno in lizza per la corsa al Quirinale) è uscita allo scoperto: si è resa disponibile per correre per le Regionali del 2023. Il tempismo dell'annuncio – in politica, si sa, i tempi contano qualcosa – non è affatto casuale: è arrivato alla vigilia dei ballottaggi, con un centrodestra già nel caos per le divisioni alle Comunali, prima su tutte la partita di Verona, dove, non è un caso, ha vinto a sorpresa Damiano Tommasi. E la conferma della candidatura – sempre ...

