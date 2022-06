Locatelli: "Il Covid può ancora fare male. Vaccino in autunno a tutti gli over 60” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente del Consiglio superiore di sanità: "Reintrodurre ora l’obbligo di portare la mascherina non avrebbe senso. Ma è anche strano che uffici pubblici e privati abbiano regole diverse" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente del Consiglio superiore di sanità: "Reintrodurre ora l’obbligo di portare la mascherina non avrebbe senso. Ma è anche strano che uffici pubblici e privati abbiano regole diverse"

