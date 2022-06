“Lo facciamo per lei”. La decisione di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Mi sembra giusto” (Di lunedì 27 giugno 2022) Carmen Russo, la decisione dell’ex gieffina. L’intramontabile Carmen fa il suo debutto su You Tube con un video che sta già spopolando e che rende omaggio a una vera e propria icona non solo della musica ma anche della storia italiana. Sono già tante le visualizzazioni e Carmen ha detto la sua intervistata per il Rolling Stone. Carmen Russo, il video per Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa. Insieme a Enzo Paolo Turchi, Carmen ha deciso di realizzare e rendersi protagonista di una versione Tuca Tuca Remix, storico singolo rivoluzionario della celebre Carrà: “Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà”, spiega Carmen nel corso della lunga intervista. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022), ladell’ex gieffina. L’intramontabilefa il suo debutto su You Tube con un video che sta già spopolando e che rende omaggio a una vera e propria icona non solo della musica ma anche della storia italiana. Sono già tante le visualizzazioni eha detto la sua intervistata per il Rolling Stone., il video per Raffaella Carrà a un anno dalla scomparsa. Insieme aha deciso di realizzare e rendersi protagonista di una versione Tuca Tuca Remix, storico singolo rivoluzionario della celebre Carrà: “Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà”, spieganel corso della lunga intervista. ...

