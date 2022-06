“Lo amo voglio un figlio da lui”. Sposa un pupazzo cucito dalla madre: al matrimonio 250 invitati. FOTO (Di lunedì 27 giugno 2022) Era single, non riusciva a trovare l’uomo della sua vita, fino a che la madre gliene ha cucito uno di stoffa. A quel punto, Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è innamorata e l’ha Sposato. Sì, avete letto bene: una donna ha Sposato una bambola di pezza, ma non è finita qui perché ci ha fatto anche un figlio (di stoffa, naturalmente). Siamo in Brasile, dove una vicenda come questa non ha generato un TSO presso una struttura psichiatrica, ma è finita su tutti i notiziari. La bambola di pezza di nome Marcelo, riesce anche a soddisfarla sessualmente, tant’è le ha dato anche un figlio (si fa per dire, Ndr). “Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista”, ha detto Meirivone Rocha Moraes a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Era single, non riusciva a trovare l’uomo della sua vita, fino a che lagliene hauno di stoffa. A quel punto, Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è innamorata e l’hato. Sì, avete letto bene: una donna hato una bambola di pezza, ma non è finita qui perché ci ha fatto anche un(di stoffa, naturalmente). Siamo in Brasile, dove una vicenda come questa non ha generato un TSO presso una struttura psichiatrica, ma è finita su tutti i notiziari. La bambola di pezza di nome Marcelo, riesce anche a soddisfarla sessualmente, tant’è le ha dato anche un(si fa per dire, Ndr). “Quando miaha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista”, ha detto Meirivone Rocha Moraes a ...

