«Lo adoro» ha detto il cantante del fratellastro. Lo ha conosciuto nel 2000 (Di lunedì 27 giugno 2022) «Ho un altro fratello che non sapevo di avere». La confessione che non ti aspetti. L’ha fatta Bono Vox a Desert Island Discs, programma della BBC Radio 4. Il frontman degli U2 ha raccontato di avere un fratellastro e che ha saputo della sua esistenza solo nel 2000. «Sono in pace con lui» ha detto alla conduttrice Lauren Laverne, alla quale ha raccontato un pezzo della sua vita del quale finora non aveva parlato. Gli U2 cantano per l’Ucraina: concerto a sorpresa di Bono e The Edge nella ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022) «Ho un altro fratello che non sapevo di avere». La confessione che non ti aspetti. L’ha fatta Bono Vox a Desert Island Discs, programma della BBC Radio 4. Il frontman degli U2 ha raccontato di avere une che ha saputo della sua esistenza solo nel. «Sono in pace con lui» haalla conduttrice Lauren Laverne, alla quale ha raccontato un pezzo della sua vita del quale finora non aveva parlato. Gli U2 cantano per l’Ucraina: concerto a sorpresa di Bono e The Edge nella ...

venere_dirimmel : Hai detto giusto! Allora sarò all’antica io. Io vado sempre a cercare cose assurde in un uomo che so tipo il cervel… - mrtnlwt : @0N7Y1H3BR4V3 sì sì, poi lei è stra carina. mi ha detto dall'inizio che voleva diventare una mia amica stretta la adoro giuro - Obvsessmaljk : cioè glielo ha proprio detto in faccia madonna adoro troppo - lattesclero : @Seoulmateeeee Lo sai quanto ti adoro e ti dico di non mollare! Cerca la forza in te e se hai bisogno di aiuto chie… - VroBarnes : Pensando che quando era uscita la prima stagione gerard aveva detto che voleva che la musica in tua fosse come un p… -