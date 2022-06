LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria settima dopo la prima rotazione nella Finale dai 10 metri (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 19.14 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per l’olandese Praasterink che ottiene 63.00 per un totale di 109.40. 19.14 Dalla verticale Boyd non trova l’ingresso in acqua ed è 51.20 per lei in questa seconda rotazione. 19.11 E’ il momento dell’altra cinese Chen che esegue lo stesso tuffo della connazionale, ottenendo 81.00. dopo la prima rotazione le due cinese Quan e Chen prima e seconda. Jodoin di Maria è settima. 19.10 Triplo e mezzo avanti carpiato per la cinese Quan e l’inizio è strepitoso: 85.50 e in vetta. 19.09 Triplo e mezzo avanti carpiato di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 19.14 Doppio e mezzo rovesciato carpiato per l’olandese Praasterink che ottiene 63.00 per un totale di 109.40. 19.14 Dalla verticale Boyd non trova l’ingresso in acqua ed è 51.20 per lei in questa seconda. 19.11 E’ il momento dell’altra cinese Chen che esegue lo stesso tuffo della connazionale, ottenendo 81.00.lale due cinese Quan e Chene seconda.di. 19.10 Triplo e mezzo avanti carpiato per la cinese Quan e l’inizio è strepitoso: 85.50 e in vetta. 19.09 Triplo e mezzo avanti carpiato di ...

Pubblicità

sportface2016 : #Tuffi, tutto pronto alla Duna Arena di #Budapest2022 per la finale della piattaforma 10m femminile con l'azzurra S… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria ci prova nella Finale dalla piattaforma! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia ad un passo dall’eliminazione - #Tuffi #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara nel gruppo 2 stasera la finale di Jodoin di Maria -… - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara dai 3 metri. C'è la finale della piattaforma femmin… -