LIVE Italia-Australia pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Dopo la sconfitta contro la Spagna, si attende una grande reazione dell’Italia. 16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida decisiva per il passaggio del turno tra Italia-Australia. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia match maschile del Mondiale di pallanuoto, al Settebello serve la vittoria per sfidare l’Ungheria ai quarti. Settebello che proviene dalla sconfitta subita contro la Spagna. Figlia anche dell’attesa del mancato incontro contro il Canada, per positività al Covid-19 riscontrate tra le fila della nazionale canadese. Ora l’avversario è l’Australia, la vincente di questa sfida affronterà ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Dopo la sconfitta contro la Spagna, si attende una grande reazione dell’. 16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida decisiva per il passaggio del turno tra. Buonasera e benvenuti allatestuale dimatch maschile del Mondiale di, al Settebello serve la vittoria per sfidare l’Ungheria ai quarti. Settebello che proviene dalla sconfitta subita contro la Spagna. Figlia anche dell’attesa del mancato incontro contro il Canada, per positività al Covid-19 riscontrate tra le filanazionale canadese. Ora l’avversario è l’, la vincente di questa sfida affronterà ...

