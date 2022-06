LIVE Italia-Australia 17-6 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: facile vittoria del Settebello, prossima sfida contro l’Ungheria! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 18.10 vittoria strameritata del Settebello, che ai quarti mercoledì affronterà la fortissima Ungheria. Finisce la partita, Italia-Australia 17-6. PASSA IL Settebello. 0.21 Goooooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeeeeeee, traversa Di Fulvio e Damonte segna, Italia-Australia 17-6. 1.36 Goooooooooooooooool, Bruniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Iocchi per Bruno che non sbaglia, Italia-Australia 16-6. 1.58 Gol di Poot, rete dopo una azione personale, Italia-Australia 15-6. 2.15 Marziali dalla corta distanza non inquadra lo specchio della porta. 3.37 ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 18.10strameritata del, che ai quarti mercoledì affronterà la fortissima Ungheria. Finisce la partita,17-6. PASSA IL. 0.21 Goooooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeeeeeee, traversa Di Fulvio e Damonte segna,17-6. 1.36 Goooooooooooooooool, Bruniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Iocchi per Bruno che non sbaglia,16-6. 1.58 Gol di Poot, rete dopo una azione personale,15-6. 2.15 Marziali dalla corta distanza non inquadra lo specchio della porta. 3.37 ...

