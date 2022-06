LIVE – Italia-Australia 16-6: ottavi di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA (Di lunedì 27 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Australia, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo maschile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, che ha chiuso al secondo posto il Girone C, affronta il primo turno ad eliminazione DIRETTA contro la compagine oceanica, terza nel gruppo D. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 27 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO pallanuoto maschile: TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Latestuale di, partita valevole per glididel torneodiaidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, che ha chiuso al secondo posto il Girone C, affronta il primo turno ad eliminazionecontro la compagine oceanica, terza nel gruppo D. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 27 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO: TUTTI I RISULTATI E LA ...

