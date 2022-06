LIVE – Italia-Australia 10-4 | ottavi di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) Latestuale di, partita valevole per glididel torneodiaidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, che ha chiuso al secondo posto il Girone C, affronta il primo turno ad eliminazionecontro la compagine oceanica, terza nel gruppo D. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 27 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO: TUTTI I RISULTATI E LA ...