LIVE Italia-Australia 1-0 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia il match! (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.28 Palo dell’Australia. 5.54 Goooooooooooooooool, Di Fulvioooooooo, bel tiro di forza, Italia-Australia 1-0. 6.41 Presciutti prova anche lui il tiro ma viene murato. 7.35 Primo tentativo di Echenique che viene murato. 7.55? inizia il primo quarto! 16.55 Tutto pronto per la sfida. 16.50 Tra poco gli inni nazionali. 16.45 La vincitrice della sfida, affronterà la forte nazionale ungherese nei quarti di finale. 16.40 Dopo la sconfitta contro la Spagna, si attende una grande reazione dell’Italia. 16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida decisiva per il passaggio del turno tra Italia-Australia. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.28 Palo dell’. 5.54 Goooooooooooooooool, Di Fulvioooooooo, bel tiro di forza,1-0. 6.41 Presciutti prova anche lui il tiro ma viene murato. 7.35 Primo tentativo di Echenique che viene murato. 7.55?il primo quarto! 16.55 Tutto pronto per la sfida. 16.50 Tra poco gli inni nazionali. 16.45 La vincitrice della sfida, affronterà la forte nazionale ungherese nei quarti di finale. 16.40 Dopo la sconfitta contro la Spagna, si attende una grande reazione dell’. 16.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida decisiva per il passaggio del turno tra. Buonasera e benvenuti allatestuale di ...

