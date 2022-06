LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: sul ring Melissa Gemini. Attesa per Semeraro e tennistavolo femminile (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:50 PUGILATO – Lo speaker annuncia in questo istante Melissa Gemini. Tutto pronto per il quarto di finale dell’azzurra della categoria 66 kg. L’avversaria è l’egiziana Arwa Khaled. 15:48 tennistavolo – Al via la sfida tra Italia e Portogallo, valida per l’accesso alla finalissima del torneo femminile a squadre. Nikoleta Stefanova affronta Jieni Shao. Forza azzurre! 15:40 PUGILATO – In corso il match tra la francese Benmessahel e la marocchina Bel Ahbib. Al termine di questa contesa sarà la volta di Melissa Gemini. 15:33 PALLAMANO – Iniziato il programma giornaliero. ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 15:50 PUGILATO – Lo speaker annuncia in questo istante. Tutto pronto per il quarto di finale dell’azzurra della categoria 66 kg. L’avversaria è l’egiziana Arwa Khaled. 15:48– Al via la sfida tra Italia e Portogallo, valida per l’accesso alla finalissima del torneoa squadre. Nikoleta Stefanova affronta Jieni Shao. Forza azzurre! 15:40 PUGILATO – In corso il match tra la francese Benmessahel e la marocchina Bel Ahbib. Al termine di questa contesa sarà la volta di. 15:33 PALLAMANO – Iniziato il programma giornaliero. ...

